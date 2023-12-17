خطف القنصل الفخرى البريطانى لدى الإكوادور

تعرض القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة جواياكيل الساحلية بالإكوادور كولين أرمسترونج، في ولاية لوس ريوس في جنوب غرب البلاد، للخطف، حسبما أفادت الشرطة أمس السبت.

وخطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن الشرطة في الإكوادور تحقق في حادثة الاختطاف التي جرى خلالها اقتياد أرمسترونج وزوجته إلى مكان مجهول، باستخدام السيارة الخاصة بالقنصل الفخري لبريطانيا، والتي عثر عليها لاحقا.

ووفق الصحيفة فقد تعرض مسكن أرمسترونج الذي اختطف منه للنهب والتخريب من جانب المجرمين الذين اقتادوه إلى جهة مجهولة.

وتحولت الإكوادور في الأعوام الأخيرة مركز عمليات لكارتيلات المخدرات سواء أجنبية أو محلية، مع تفشي جرائم القتل والخطف والابتزاز.

وتسيطر عصابات تتوسل العنف على سجون وأحياء في العديد من المدن والمواني.

وازدادت نسبة جرائم القتل على المستوى الوطني أربعة أضعاف منذ 2018، بحيث قفزت من ست جرائم إلى 26 جريمة لكل مئة ألف من السكان.