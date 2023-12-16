إعلان حكم مباراة الأهلى وفلومينينسى فى نصف نهائى مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعيين البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف في الدور ربع النهائي.

وتقام مباراة الأهلي وفلومينينسي في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل في نصف النهائي.

ويمتلك الحكم البولندي خبرة كبيرة، وسبق أن أدار نهائي كأس العالم الذي أقيم العام الماضي في قطر بين فرنسا والأرجنتين والذي انتهى بفوز الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخها بركلات الترجيح.

كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي في الموسم الماضي، والذي حسمه السيتي بهدف دون رد.

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كولر يبدأ التحضير لمباراة فلومينينسي البرازيلي

بدأ مارسيل كولر دراسة فريق فلومينينسي البرازيلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غدٍ الإثنين قبل نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب السويسري مارسيل كولر عبر حسابه الشخص على الفيس بوك: لذا كالعادة سأشاهد المباراة بأكملها الآن شكرًا لجميع المشجعين الذين جاءوا لدعمنا.

ويعد فريق فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس، ويلعب ضمن صفوفه اللاعب البرازيلي نجم ريال مدريد السابق مارسيلو وكينو لاعب بيراميدز السابق.

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس بأمريكا الجنوبية، في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، والتي ستقام يوم الإثنين المقبل الساعة الثامنة مساءً.