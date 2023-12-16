دُمى حزينة

كانت تجلس على العتبة، وبجوارها دمى كثيرة، مصنوعة من القماش، وبقايا القطن. لكنها اختارت عروسًا من بينها، أوقفتها «ألفة» أمام مجموعة الدم،ى فشمل الجميع الصمت والوجل.

تحضرها أمها منذ طلوع الشمس إلى بيتنا، تنقر بأصابعها الباب، ثم تدفعها برقة من ظهرها. تسير بهدوء، وفى أحضانها الدمى، تصفُّها إلى جوارها، تمدد جسمها على الكنبة ذات الغطاء الأخضر المنقوش، وتنام.

تقوم أمى من نومها، تحاول أن تعدل جسمها، تغطيها بملاءة خفيفة، غير أنها تصحو، فتبعد الغطاء، وتتمسك بالدمية أكثر وأكثر، حتى يظن من يراها أنها أمها التى أنجبتها.

العروس المحشوة بالقطن لها ضفيرتان سوداوان، أما الطفلة اللطيفة النائمة على كنبة الصالة فلها «زعرورة» صغيرة معقودة بإحكام عند نهاية شعرها الملبد الكثيف.

حين نصحو فى الشتاء نذهب إلى مدارسنا، وتظل ممددة تنظر إلينا بعبوس، ولا تشاركنا شطائر الخبر بالجبن، ولا أكواب الشاى بالحليب. هى أصغر منا بسنوات، لم تبلغ السادسة من العمر.

حين أعود أجدها جالسة على العتبة، وقد أخفت عروستها الأثيرة خلف ظهرها، ما إن ترانى حتى تغنى بصوتها المبحوح: «إبرة الخياطة.. وقعت على البلاطة».

أجلس إلى جوارها، وأنظر إلى الدمى الصغيرة، أتأمل وجوهها فإذا هى خطت بقلم «الكوبيا» الغليظ: شفاهًا، آذانًا، أنوفًا، وعيونًا. أخاف من تلك العيون الشكاكة، التى لا تتحرك. كأنها سهام موجهة نحوى.

سألتها مرة عن أبيها: ذهب ليشتغل فى «مكة» جنب النبى.

سألت أمى، صمتت طويلًا ثم نطقت هامسة: أبوها مسجون؛ لأنه وقع «شيكات» بدون رصيد.

ـ أين تذهب أمها كل صباح؟

ـ تأخذ طستها إلى السوق، تبيع الفول النابت لتكسب ما فيه النصيب.

أحضر طبقًا فيه أرز وقطعة لحم وقليل من الحساء. أضع بيدها ملعقة. تنظر ناحية المطبخ ثم تتناول ملعقتين، وتهز رأسها شاكرة.

تسألها أمى: جعت يا صفاء؟

ـ أبدًا. محمد جعلنى آكل من طبقه.

وعند العتبة، استكمل معها الأغنية: «راحة فين يا توتو.. ألعب الكوتشينة».

كان فى بيتنا كوتشينة، ودينامو، وقطعة ورق فيها لعبة مؤذية، هى «السلم والثعبان».

تمسك بالزهر، ترميه، فتصعد سلالم كبيرة وتسبقنى فى الوصول إلى المربع رقم مائة.

أمسك بزهرى، أرميه فأصعد على مراحل، ثم أجدنى فى مربع يتحرك فيه ذنب الثعبان. فأهبط.

كرهت الثعابين، منذ أسبوع بالضبط، اندفع أبناء عائلة شحاتة، لأن الثعبان صار يختفى فى شق قديم بالحائط. حرقوا الشيح، وطرقوا الأوانى النحاسية فلم يخرج. هجروا البيت حتى جاء الرفاعى.

طلب من الجميع الصمت، وراح يعزّم بصوت فيه ارتجاف خفيف، وابتهال، أقسم أنه لن يمسسه بضرر. جاء الثعبان يزحف ناحية الرجل. لم يدخل فى الجراب الجلد مرة واحدة.

أظنه راح يجول ببصره هنا وهناك حتى رأى أم «الزعرورة» تجلس على عتبتها مأخوذة بالمشهد، فزحف ناحيتها. رأيت البنت تنفجر بالبكاء. توقف حائرًا، والرفاعى يتبعه، ويأمره بالخضوع للقسم الذى بينهما.

لما تركت البنت الدمى كلها عاد للزحف، وارتمى بجلده الأملس المموه على العروس الكبيرة. اعتصرها لثوان ثم نام فى حضنها لنصف ساعة. والرفاعى ينتظره، لا يعبس فى وجهه، لا ينهره، ولا يشتمه. فقط يذكره بالمواثيق الغليظة التى بينهما.

انكمشت البنت والتصقت بى دون كلمة واحدة. ولما دار الثعبان فى البيت دورتين، رجع لبيت شحاتة ثم عاد يتبعه ثعبانان فى غاية الصغر. دخل بكل هدوء إلى الجراب وتبعه الثعبانان الصغيران.

أبعدت البنت العروس الكبيرة بطرف جريدة، زهدت فيها. راحت تتأمل الدمى الصغيرة المتشابهة، كانت هناك دمية بلا عينين. جذبتها لناحيتها، وجلست تتأملها بفضول بعد أن انفض الناس.

سرت الطمأنينة فى نفسها، وابتسمت أخيرًا، وإلى جانبها جلست ومعى طبقى المملوء بالأرز، وقطع البطاطس المقلية فى الزيت. مددت يدى بالملعقة. وجدتها تكمل، ناسية أنها توقفت فى هذه المنطقة الشائكة: «عسكر فوق.. وعسكر تحت.. يخرب بيت بتاع الكعك».

كان كعك العيد الذى صنعته أمى يوشك أن ينفد، دخلت تحت السرير، زحفت حتى ارتطمت يدى بالصفيحة. أخرجت كعكتين محشوتين بالملبن. أكلت واحدة، وهى أكلت واحدة. ولم يكن فوق الكعكتين سكر بودرة.

جاءت لنا أمى بكوبين من الشاى، كان البخار يتصاعد من كوبى، تعجبت أن كوبها كان بلا دخان. كدت أجن مما رأيت. شربت من كوبها. قالت لى، وعيناها مخضبتان بالدموع: أبى لم يعد من سفره.

سمعتها أمى فقالت لنفسها وهى بالمطبخ: الدنيا من يومها فيها خلل كبير.

أحضرت العروس الكبيرة حاولت تقريبها من البنت، أبعدتها بمنتهى القوة، ثم انخرطت فى بكاء مرير.

من مجموعة «دمى حزينة»

القائمة القصيرة لجائزة «الملتقى» للقصة العربية