مقامرة على شرف الليدى ميتسى

عتبة

ماتَ فوزان الطحاوى بلا أمنيات، لم يشعر به أحد، حتى إنهم عرفوا بموتهِ بعد ليلتين، وجدوه نائمًا فى فراشهِ على جانبه كجنين، نحيل، كأنما مات منذ ألف سنة، مُغمض العينين، فاغرًا فاه، وقد ضم يديه إلى صدره، كمن يترجى الموت لإعطائه مهلة أخرى، ملفوفًا فى بطانية من الصوف رائحتها تُشبه رائحة القش المبلل.

لم يكن رجلًا مُهمًّا، لا أهل له، كان يطوف القرية فى الصباحات الباكرة ليُصلح سرج حصان أو برذعة حمار، ثم يأوى آخر النهار لبيته الطينى على أطراف البلدة، فيختفى عن الأنظار، ويظهر فى اليوم التالى من جديد، كأنه يولد ويموت كل يوم!

لهذا ولشدة فقر الرجل لم يجد من اكتشفوا موته ما يصلح لديه كثمن لأكفانه، فتشاركوا ليجهزوه صدقة، ودفنوه، ثم قرأوا له الفاتحة وانصرفوا.

لم يعبأ أحد بموت فوزان الطحاوى إلا الشيخ غالب، كان جالسًا فى مربط خيوله، يدخن الشيشة مع العمدة وغيره من الشيوخ، فاقترب الخادم منه، ومال نحو أذنه، وهمس له بالخبر الذى كان ينتظره منذ زمن طويل:

■ فوزان الطحاوى مات يا حاج!

لمعت عينا الشيخ الخمسينى، وبرقتا، ثم قام، وأخذ عباءته وعصاه، وترك العمدة وضيوفه، ورحل.

أخذ معه ابنه وثلاثة من خدمه، وهرع قبل المغرب إلى بيت الميت، والسماء ملطخة بدم المغيب.

كان يتوكأ على عصاه بغضب، يدقُّ الأرض الترابية بها، كأنما يشكو للقدر تأخُّر أجَل فوزان الطحاوى، أو ربما لأنه كان يخاف أن تأتى تلك اللحظة، وربما لأنه لم يكن يريد له أن يموت من الأساس.. كانت مشاعره مُختلطة، يسير بخطوات تظهر ثابتة لكنها مرتعشة، فلا يجرؤ لا ابنه ولا واحد من خدمه على اجتيازها، وفى رأسه تدور الزوابع.

منذ سنوات بعيدة، قالت له أمه إن فوزان الطحاوى سرقهم وقتل أباه، نساء أبيه الأخريات قلن ذلك أيضًا، ماذا سرق؟ لم يُفصحن، وكيف قتله وهو يومئذ ابن أربعة عشر عامًا؟ لم يقلن، لم تكن هناك إجابة لدى الشيخ غالب؛ لقد عاش نصف قرن ينتظر موت فوزان الطحاوى، ابن عمه؛ من أجل أن يستردَّ شيئًا ما لا يعرف ما هو! واليوم تم مراده.

عندما اقترب من البيت رأى طفلة صغيرة وحيدة جالسة تبكى على السلم، وهى تمسك زلطة، لكزها غالب بعصاه فى ضجر وهو يدمدم:

■ بعّدى يا بت!

ابتعدت مفزوعة، ووقفت تنظر لهم وهم يدخلون المنزل بغرض تفتيشه!

كان متأكدًا من أن فوزان الطحاوى- رغم فقره الشديد- يُخبئ حُججًا شرعية لأطيان زراعية، وعقودًا لأملاك، وربما ذهبًا سرقه من أبيه، وكان مستقرًا فى ذهنه أن فوزان الطحاوى عاش طوال عمره غنيًّا يدَّعى الفقر؛ مخافة الانتقام، واليوم وفى تلك الليلة سيصير كل ما كان ملكه غنيمة له!

لم تكن الكهرباء قد وصلت جزيرة سعود فى عام ١٩٧٥، ولذلك ظلوا مدفوعين طوال الليل بالفضول يفتشون فى بيت الميت الذى لم تبرد جثته على ضوء لمبة كيروسين، وكانوا قد وضعوا لشيخهم مقعدًا أمام الباب، فجلس يستند بجبينه إلى عصاه مهمومًا، أنفاسه ثقيلة وعلى كتفيه العريضتين عباءته، وأضاءوا له البقعة التى يجلس فيها بفانوس يمسك به واحد من الخدم، ويقف بجواره كديدبان!

قلبوا البيت عاليه سافله، فلم يجدوا شيئًا ذا بال، لا مال ولا عقود ولا يحزنون، وكانوا على وشك المغادرة بعد أن أصابهم اليأس من أن يأخذوا الحلاوة التى وعدهم بها سيدهم، عندما شعر واحد منهم بالملمس الصلب فى حشو مرتبة فوزان التى ينام عليها، ما دفعهم إلى شق المرتبة القطنية بالطول ليُخرجوا ما تعمّد الميت إخفاءه عن الأنظار بداخلها!

وعلى الضوء الخافت أخرجوا رزمة أوراق مخبأة بعناية، لُفَّت بغلاف مجلة، عليها صورة لجمال عبدالناصر، ورُبِطت بحبل من خيط مَجْدُول أكثر من لفة، وكأنها خبيئة ثمينة.

لم يتمالك واحد من خدم الشيخ غالب نفسه فى تلك اللحظة، عندما ظن الأوراق عقودًا فصاح:

■ عُجُود يا شيخ غالب! عُجُود..

انتفض غالب من مكانه، ورفع رأسه، ثم قام وهو يضرب عصاه بالأرض، وهرع للداخل، حتى أمسك بيده الرزمة، وصار يقلب فيها.

لكنه بمجرد النظر عرف أن خادمه الجاهل أخطأ، وأن هذه الأوراق ليست عقودًا كما توهَّم، إنما قصاصات جرائد صفراء قديمة، جميعها عن أخبار سباقات الخيل فى نادى هليوبوليس؛ نادٍ لم يعد له وجود من الأصل، وخطابات لم يستطيعوا قراءتها، آخرها مُؤرَّخ بـ١٩٢٥، وعليه طابع يحمل صورة الملك فؤاد!

عندما قلَّب فى الأوراق، سقطت من بينها تلك الصورة الفوتوغرافية، فمال الشيخ غالب والتقطها، ثم رفعها ونظر لها على ضوء الكلوبّ الذى يحمله خادمه، ودقق النظر مندهشًا!

ففى الصورة، بالأبيض والأسود، كان غلام فوق فرس بيضاء، تُمسك بلجامها امرأة أجنبية، تنظر للعدسة بهدوء، وعلى جانبيها رجلان؛ أحدهما عابس ينظر للعدسة نظرة كئيبة، بينما الآخر بفمه سيجارة ويضع يديه فى وسطه بزهو!

ولم يكن الشيخ غالب يحتاج لكثير من التدقيق ليعرف أن هذا الغلام فوق الفرس لم يكن إلا فوزان الطحاوى نفسه فى صغره، وهو ما أظهرته الكتابة ذات الخط الردىء.

اسم الفرس:

«شمعة» بنت يلدز الكبيرة أم الخيل.

وعلى ظهر الصورة، وجدوا مكتوبًا:

الست ميتسى الإنجليزية، مرعى أفندى المصرى، وسليم أفندى حقى.

مصر الجديدة ١٩٢٠

مقطع من رواية «مقامرة على شرف الليدى ميتسى»