استشاري تغذية يكشف تاريخ زراعة فاكهة القشطة بمصر.. وسبب إطلاق "الشريفة" عليها

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري تغذية علاجية، إن فاكهة القشطة كانت موجودة في مصر قبل محمد علي ولكنها كانت نادرة، وبدأت تنتشر في عهد محمد علي لأن أصلها في أمريكا الجنوبية وتزرع على الجبال.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن خبير زراعي يدعى عبدالرازق، قام بعمل تهجين لفاكهة القشطة حتى تتناسب مع البيئة المصرية، مشيرًا إلى أن طبيعة التربة لمصرية منحتها طعمًا مميزًا في العالم ويوجد لدينا 170 نوعًا منها، وأنها كانت تسمى "الشريفة" لأنها كانت تزرع في قصور الملوك.

سبب ارتفاع سعر فاكهة القشطة

وأكد أن مصر تنتج منها كميات كبيرة جدًا وتصدرها للدول العربية، مشيرًا إلى أن المزارعين بعدما عرفوا فوائدها الصحية رفعوا أسعارها للحد الذي نراه الآن.