الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يواصلون الزيارات العلمية الميدانية

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

 

يواصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة، تحت اشراف الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة،الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، الدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

حيث قام بعض طلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بزيارة علمية ميدانية إلى شركة SMC للطاقة الجديدة والمتجددة ،رافقهم الدكتور محمد الرفاعى.

تعرف الطلاب خلالها على الأنواع المختلفة للخلايا الشمسية، وأنظمتها المختلفة كالأنظمة المستقلة،الأنظمة المتصلة بالشبكة الكهربية، والأنظمة الهجينة، بالإضافة إلى أنظمة الضخ بالخلايا الشمسية.

ومن جانبه،أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة،حرص الجامعة على توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب، بما يُسهم في تأهيل للطلاب  لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل،واكتساب المهارات والخبرات المختلفة.

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والجدير بالذكر ان هناك بروتوكول تعاون مُبرم بين الجامعة وشركة SMC تضمن تعزيز ودعم أوجه التعاون المختلفة، والتنسيق فى كافة المراحل البحثية،المشاركات العلمية والعملية المتبادلة، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة وتدريب الطلاب خلال الدراسة والاجازة الصيفية.

وفي سياق آخر حصلت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس على الاعتماد الدولى لبرامج مرحلة البكالوريوس (برنامج طب الأسنان الاكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم والأسنان) من منظمة  "AQAS" الألمانية لضمان الجودة عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان فى مصر والشرق الأوسط تحصل علي اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

و قد جاء هذا الانجاز غير المسبوق نتاج الرؤية المستنيرة والدعم المستمر للأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية طب الأسنان السابق والمجهودات الكبيرة التى بذلتها إدارة الكلية تحت إشراف أ.د. داليا القرشى القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. كريم البطوطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية الدلتا التكنولوجية الزيارات العلمية برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة إنجازات قطاع التعليم العالي

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