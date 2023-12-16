الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم 12 ألف تجاوز السرعات.. ضبط ‏60525 مخالفة مرورية متنوعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (60525) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية (11904) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (389) مخالفة السير بدون تراخيص، (25) دراجة نارية مخالفة، (1551) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور قانون ولوائح المرور قائدي السيارات تجاوز السرعة المقررة الانضباط المروري

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