"ائتلاف نزاهة": المصريون قدموا الكثير من العمل وبذلوا جهودًا ضخمة فى الانتخابات الرئاسية

قال أيمن عقيل، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية 2024، إن الناخب المصري كان شريكًا أساسيًا في نجاح العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن المواطن المصري على قدر كبير من الإدراك للمخاطر المحيطة بالدولة من كل الاتجاهات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتخطى نسبة المشاركة 50%.

وتابع عقيل، خلال كلمته بالمؤتمر الختامي لائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لإعلان التقرير المبدئي للائتلاف، وعرض المتابعين الدوليين لانطباعاتهم وشهاداتهم على مخرجات العملية، إنه رغم الظروف المحيطة بالدولة إلا أن المصريين قدموا الكثير من العمل وبذلوا جهودًا ضخمة، مشيدًا بتعاون الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء، مشيرًا أيضًا إلى دور جهاز الشرطة ورجال الأمن في تأمين الانتخابات.

وأوضح عقيل أن متابعي الائتلاف رصدوا عدة مظاهر تستحق الثناء، كان أبرزها اصطحاب بعض الناخبات لأطفالهن أثناء الإدلاء بأصواتهن، فضلًا عن حرص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة بالعملية الانتخابية.