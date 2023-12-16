السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب الانترلوك بشوارع ديروط ضمن خطة التطوير والتجميل

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بشوارع وميادين مركز ديروط وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وتطوير واطفاء المظهر الجمالي.

يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

نهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وبشكل جمالي.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه وجَّه رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات التجميل والتطوير للشوارع والميادين وفقًا للخطة الاستثمارية ومشروعاتها التي يجري تنفيذها.

وأضاف أن مركز ديروط كثّف جهوده لاستكمال أعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التي تم استكمال أعمال المرافق بها تحت إشراف ومتابعة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال والمرور الميداني بمشاركة حسام عبدالناصر يوسف، وحسام مندي، نائبي رئيس مركز ومدينة ديروط، ونصر الدين ناجي، مدير الإشغالات.

وذلك بالتعاون مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والإشغالات بالحي ومسئولي شركات المرافق (مياه شرب وصرف صحي والغاز واتصالات وانترنت) وكل الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتًا إلى تركيب الانترلوك عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية في الشوارع المقررة والتي يصعب رصفها.

وأشار إلى استكمال أعمال تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة التي يصعب رصفها وفقًا للخطة مع مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة، ووفقًا للجدول الزمني المقرر مسبقًا لتظهر بالمظهر الجمالي.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تركيب الانترلوك بشوارع وميادين مركز ديروط تقديم أفضل الخدمات للمواطنين رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع بالمراكز والأحياء وتطوير واطفاء المظهر الجمالي

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