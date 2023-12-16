السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون يزور القاعدة الفرنسية الموقتة فى الأردن لإحياء عيد الميلاد

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاعدة جوية فرنسية موقتة مقامة في الأردن يومَي 21 و22 ديسمبر في إطار إحياء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج.

وقالت الرئاسة الفرنسية، أمس الجمعة: «مع اقتراب أعياد نهاية العام، يرغب الرئيس الفرنسي بتقديم وجبة عشاء يُعدّها كبير طهاة رئاسة الجمهورية للجنود الـ350 المنتشرين في هذه القاعدة ضمن جهود مكافحة الإرهاب»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

ويتمركز هؤلاء الجنود في الأردن ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية في سوريا والعراق».

وتابع قصر الإليزيه أنه «بالتعاون مع الحكومة العراقية والحلفاء على الأرض، تقدّم فرنسا دعمًا عسكريًا للقوات المحلية المنخرطة في محارية تنظيم الدولة الإسلامية على أراضيهم».

ويتمركز نحو 600 عسكري فرنسي في المنطقة في إطار عملية «شمّال» التي تشكّل الجناح الفرنسي في تحالف «العزم الصلب» الذي أُطلق في العام 2014.

تتضمن عملية «شمّال» جناحًا للتدريب للقوات العراقية وآخرًا للدعم الجوي ضمن إطار التحالف، وأصبحت القاعدة الجوية الفرنسية الموقتة في الأردن جزءًا من العملية منذ العام 2015، وتضمّ قوات خاصة ومقاتلات رافال تقوم بمهام استخباراتية واستطلاعية وتنفّذ ضربات أحيانًا.

منذ بدء العملية في سبتمبر 2014، نفذ الجيش الفرنسي 1570 ضربة دمّرت 2400 هدف في العراق وسوريا، بحسب وزارة الجيوش.

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