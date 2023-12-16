السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 هدفا جويا جنوب مقاطعة خيرسون

الدفاعات الجوية الروسية
الدفاعات الجوية الروسية

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، أمس الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 15 هدفًا جويًا جنوب مقاطعة خيرسون، أثناء قصف العدو بالصواريخ على مدينة جينيتشيسك.

وكتب سالدو في قناته على"تلجرام": "منطقة جينيتشيسك تتعرض الآن لقصف صاروخي كثيف من قبل العدو، وفي الوقت الحالي، تم بالفعل إسقاط 15 هدفًا على الأقل"، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط أكثر من 3 آلاف جندي أوكراني خلال الأسبوع الماضي على جميع جبهات القتال، إضافة إلى إسقاط 119 طائرة مسيرة ومروحية أوكرانية.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والصواريخ ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.

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