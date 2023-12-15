الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: إسرائيل أدركت أنه ليس من السهل القضاء على حماس (فيديو)

كرم جبر
كرم جبر

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر تتمتع بقوة وسيادة ولا ترضخ للضغوط من أي جهة.
وقال جبر، في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، على قناة "cbc"، إن مصر أرسلت رسالة واضحة وقوية بخصوص الأزمة في غزة، وحظيت بتأييد واستجابة كبيرين، وأثرت في تغيير مسار الأمور، حتى على المستوى الإسرائيلي، حيث شعر الرأي العام الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء نتنياهو، أدخلهم في مأزق غزة ولم يجد لهم مخرجا.

وأشار جبر إلى أن نتنياهو كان يهدف من الحرب على غزة إلى القضاء على حركة حماس، ولكن الحقائق أظهرت أن هذا المقصد مستحيل، وأضاف أن نتنياهو كان يسعى إلى تحويل الحرب إلى صراع إقليمي مع دول أخرى، ولكن بعد 60 يوما من الحرب، تبين أن هذا السيناريو سيكون مكلفا على إسرائيل أكثر من غيرها.
وتابع أن هناك مطالبات داخل إسرائيل بإقالة نتنياهو ووزير الدفاع بن جفير ووزير الخارجية تريتش، لأنهم يجرّون إسرائيل إلى مستنقعات غزة.

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