وكيل صحة سوهاج يشارك بمؤتمر "مكافحة الأمراض المعدية"

ترأس الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي مؤتمر مكافحة الأمراض المعدية وخاصة المنقولة عبر نواقل الامراض والمنعقد بمحافظة الأقصر في الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر الجاري وبحضور الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمراض المتوطنة والدكتور راضي حماد رئيس الإدارة المركزية لشئون صحة البيئة وبحضور مديري مديريات الشئون الصحية وفرق العمل الوقائي والعلاجي والرعاية الأساسية والرائدات الصحيات.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن مديرية الصحة شاركت بوفد برئاسته وضم كلا من مديري عموم الطب الوقائي والطب العلاجي والأمراض المتوطنة وصحة البيئة والرعاية الأساسية والإعلام والتثقيف الصحي والرائدات الصحيات.

وتناول المؤتمر تسليط الضوء على الأمراض المعدية وخاصة المنقولة من خلال الحشرات ومن بينها والأكثر شيوعًا البعوض وذبابة الرمل والذباب الأسود والقراد والبق والبراغيث.

ومن جانبه شدد "قنديل" على رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المعدية وكيفيه الوقاية منها ورفع الوعي الصحي للأسر المصرية، الحد من انتشار الأمراض المعدية وكذلك رفع كفاءه وتاهيل العاملين بالقطاع الوقائي وتحديث وتطوير الأدلة الاسترشادية للأعمال الوقائية والإجراءات القياسية للعمل بصورة مستمرة.



ويأتي ذلك المؤتمر ضمن جهود قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لرفع مستوي الكوادر الطبية بالمحافظات والتنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية الأخري وتطوير مستوى الأداء.

كما افتتح اليوم الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج المؤتمر الثاني لأمراض الكلي والذي تنظمه مديرية الصحة بسوهاج و وذلك بحضور الدكتور احمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور محمد محمود البيلي مدير إدارة الكلي بوزارة الصحة والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور ايمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة والمشرف العام على المؤتمر.

وبدأ المؤتمر بعرض إنجازات إدارة الكلى بمديرية الصحة بسوهاج وأقسام ووحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة والخدمات التي تقدمها للمواطنين.



ومن جانبه أوضح أيضا وكيل وزارة الصحة أن المؤتمر ناقش كل ما هو جديد حول أمراض الكلى وطرق العلاج المستحدثة مضيفًا أن المؤتمر تميز أيضًا بتناول جانب صيانة ماكينات الغسيل الكلوي بجميع انواعها ومحطات معالجة المياه الملحقة بها بجانب المادة العلمية مما يجعله يتسم بالشمولية فهو يناقش كل المدخلات بوحدات الغسيل الكلوي وليس الجانب العلمي فقط.

وشهد المؤتمر حضور كلا من الدكتور أسامة الشحات استشاري أمراض الكلي وسفير الجمعية المصرية لأمراض الكلي والدكتور عصام على حسن استاذ أمراض الجهاز الهضمي بجامعة الفيوم و الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام.

وكذلك حضور كبير لاطباء أمراض الكلى بمحافظة سوهاج وذلك لحرصهم على متابعة كل ما هو جديد في مجال أمراض الكلى وفي السياق قدم وكيل وزارة الصحة خالص تقدير لجميع العاملين بأقسام الكلى بمستشفيات المحافظة لمجهوداتهم المضنية لراحة المرضى.

جدير بالذكر ان وحدات وأقسام الغسيل الكلوي بمحافظة سوهاج تشهد تطورًا كبيرًا ويتم إمدادها بأحدث ماكينات الغسيل الكلوي لراحه المرضى.