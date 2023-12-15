الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": رشقة صاروخية تستهدف مستوطنة "بيت شيمش" شمال القدس

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن صفارات الإنذار تدوي في الكثير من مناطق القدس والمستوطنات ببيت لحم جنوب القدس المحتلة.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية، أن الإسعاف الإسرائيلي توجه لمستوطنة "بيت شيمش" شمال القدس المحتلة جراء وقوع عدد من الشظايا الخاصة بصواريخ المقاومة، مشيرة إلى أن هناك صاروخا سقط في رام الله.

ونوهت دانا أبو شمسية بأن الرشقة الصاروخية التي انطلقت من غزة كانت تضم 10 صواريخ، مؤكدة أن الصواريخ باتت تستهدف أماكن لم تصل لها الفصائل الفلسطينية.

وفيما يخص الشأن الإسرائيلي، قالت إنه بعد انتهاء الحرب سينتهي بنيامين نتنياهو سياسيًا، مشيرة إلى أن أهالي المحتجزين والجنود في غزة يتظاهرون بشكل يومي أمام مقر الحكومة ومنزل نتنياهو.

مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بيت شيمش المقاومة الفلسطينية الإسعاف الإسرائيلي القاهرة الإخبارية القدس

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