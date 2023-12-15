مركز ومدينة المحلة الكبرى يزرع 215 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز

أعلن عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن نجاح حملة زراعة 215 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المسؤولين بمحافظة الغربية، نحو تجميل وتطوير المنطقة والارتقاء بالشكل الجمالي للقرى.

وفي إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء، قام عمرو فكري بتوجيه جهوده لزراعة الأشجار المثمرة والزينة في قرى المركز، وقد تم اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمناخ المحلي ولتلبية احتياجات السكان.

وأكد عمرو فكري، أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجه الحكومي للتوسع في المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي، وذلك في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أهمية الاستدامة وضرورة الاهتمام بالبيئة وتشجيع السكان على المشاركة الفعالة في هذه الحملات التي تعود بالفائدة على الجميع.

وأضاف وتعكس هذه الحملة السعي الحثيث لتعزيز الخضرة والتنمية المستدامة في المحافظة، وقد تم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع الأهالي والجهات المعنية لضمان النجاح والاستفادة القصوى من هذه الشجيرات المثمرة والزينة.

وأكد رئيس مدينة المحلة، استمرار جهود فريقه في تنفيذ حملات التجميل والتشجير في المستقبل، بهدف تحقيق المزيد من التحسينات الجمالية والبيئية في المدينة والمركز، مؤكدًا أنه يريد أن تشكل هذه الجهود نموذجًا إيجابيًا يلهم الجهات الأخرى في المحافظة وخارجها للقيام بمبادرات مماثلة لحماية البيئة وتحسين الجودة البيئية للمجتمعات، والعمل علي تحسين البيئة وتجميل المنطقة، وتشجيع السكان على المشاركة الفعالة في هذه الحملات ضمن الجهود الشاملة للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة في محافظة الغربية.

وأكد فكري أنه سعيد لأن بعض السكان قد أبدوا رغبتهم في المشاركة في حملات مستقبلية لزراعة المزيد من الأشجار وتعزيز الخضرة في المنطقة.