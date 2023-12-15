كاتب صحفي: مصر تبذل جهودًا مكثفة لدعم أهالي غزة على كل المستويات

قال الكاتب الصحفي، أشرف أبو الهول، إن مصر تبذل جهودًا مكثفة لدعم أهالي غزة على المستويات والاتجاهات كافة، خاصة إدخال المساعدات الإنسانية اللامحدودة لتخفيف المعاناة من كل النواحي عن أهالي القطاع.

وأشار أبو الهول، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى الجهود التي بذلتها مصر في المحادثات مع الجانب الإسرائيلي ونجاحها في الاتفاق على زيادة كميات الوقود التي يتم إدخالها إلى غزة، منوهًا بأن هناك ضغوطًا مصرية لإقناع الاحتلال لادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر آخر ثلاثي بين غزة ومصر وإسرائيل، بجانب معبر رفح.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأوضح أن الجهود المصرية والمحالاوت لإدخال شاحنات المساعدات وفحصها في معبر كرم أبو سالم، لأن معبر رفح صغير ومعبر أفراد، بخلاف كرم أبو سالم، المعبر الثلاثي بين غزة ومصر وإسرائيل ببواباته الكبيرة وبه وسائل تسمح بإدخال الشحنات الكبيرة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن هناك مجهودات تتم في الشارع المصري لجمع مساعدات لأهالي غزة، والسماح بتقدم المتطوعين للعمل وأغلب المساعدات تأتي من المصريين بنسبة تصل لـ80%، ومنذ بدء العدوان حتى الآن أغلب المساعدات مصرية، مردفًا: "مصر لا تبخل بأي شيء لدعم القضية الفلسطينية".