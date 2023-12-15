فقد ابنته في "طوفان الأقصى".. ملياردير إسرائيلي يطالب بدولة فلسطينية ووقف الحـرب (فيديو جراف)

طالب الملياردير الإسرائيلي إيال والدمان، بوقف الحرب في فلسطين وحقن الدماء، وذلك بعد أن فقد ابنته بعد انطلاق عملية طوفان الأقصي 7 أكتوبر الماضي، ولاقت دعوة الملياردير الإسرائيلي تأييدا ودعما كبيرا من أجل الحفاظ على الأرواح.

وفي الفيديو جراف التالي نستعرض لكم تفاصيل دعوة الملياردير الإسرائيلي بوقف الحرب في إسرائيل.

في سياق آخر، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى إدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تدعو إلى بقاء الاحتلال بدلًا من حل الدولتين.

وقالت الوزارة، في بيان لها ، الخميس، إن بحث نتنياهو عن سلطة مدنية على مقاسه لحكم غزة هي أوهام، واستمرار لعقلية الاحتلال.

إسرائيل تواصل ارتكاب حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

كما أدانت الوزارة حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ69 على التوالي، والتي ما زالت تعتمد سياسة تعميق الكارثة الإنسانية واستهداف جميع مناحي الحياة المدنية والإنسانية في القطاع، بما ذلك الإبادة المتواصلة للمستشفيات ومدارس الإيواء ومنازل المواطنين وكامل البنية التحتية من شمال القطاع إلى جنوبه، في حرب أكثر ما يميزها أنها حرب على المدنيين.

وأوضحت أن هذا يأتي في ظل تعميق النزوح القسري الجماعي للمواطنين، وتنقلهم من مكان إلى آخر بحثًا عن مأوى آمن دون جدوى، في دائرة محكمة من الموت إلى الموت، سواء بالقصف المتواصل أو بسبب الظروف الطاردة للبشر التي أوجدتها الحرب على قطاع غزة، أو بسبب قسوة البرد والشتاء على النازحين والمتواجدين تحت ركام المنازل والمباني المهدمة بلا كهرباء أو ماء أو غذاء أو دواء أو وقود على سمع العالم وبصره.

وذلك وسط استمرار الحملات الدعائية الإسرائيلية التضليلية لتبرير استمرار الحرب وكسب المزيد من الوقت لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للسكن، تلك الدعاية التي باتت تشكل مؤخرًا الرفض الإسرائيلي العلني لأية ضغوط دولية وأمريكية، من أجل وقف الحرب أو تجنيب المدنيين ويلاتها.