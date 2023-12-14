الاحتلال: سنضطر لاستمرار القصف طالما بقى الرهائن فى غزة

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، إن هناك توافقا مع سوليفان على أن الوضع في غزة يجب أن يتغير.

وأضاف جانتس أن إسرائيل ستفرض سيطرتها في غزة مهما تطلب الأمر، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيضطر لاستمرار العملية العسكرية طالما بقي الرهائن في غزة.

النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة

وفي سياق متصل، أفادت صيفة الجارديان البريطانية بأن إسرائيل تعتزم مخطط حرب مجاعة، في القصف الإسرائيلي على غزة.

وشهد فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن الجوع الشديد الذي يواجهه الكثيرون، وقال لازاريني لرويترز إن الكثير من الناس أوقفوا شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة لأخذ العلف وتناوله على الفور.

وقال الصحفي يوسف فارس، من جباليا في المنطقة الشمالية من غزة، إن تكاليف الغذاء ارتفعت منذ بدء القتال.

"هذا الصباح ذهبت للبحث عن رغيف خبز ولم أجده، ما بقي في السوق حلوى للأطفال وبعض علب الفول التي ارتفع سعرها 50 ضعفاً”.

وقال: "رأيت شخصاً يذبح حماراً ليطعمه المئات من أفراد عائلته".

وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة، يستمر الوضع الإنساني في غزة في التدهور حيث لا يمكن للمساعدات الوصول إلى جزء كبير من الأراضي.

وقال سكان غزة إنهم يضطرون إلى التسول للحصول على الخبز ودفع أسعار باهظة مقابل السلع الأساسية، مع عدم وصول المساعدات إلى معظم أنحاء القطاع، حسبما ذكرت رويترز.