الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: مصر تدرك ما يخطط له الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من البداية

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر منذ اللحظة الأولى تدرك خطر ما يخطط له الاحتلال من تهجير الفلطسينيين ولذلك مصر حذرت منذ اليوم الأول من تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر حذرت من أن يكون التهجير قسرًا أو طوعا لأن الاحتلال يخطط لازاحة سكان قطاع غزة بالترحيل الطوعي من خلال الشبكات التي تنشأ عبر صفحات مواقع التواصل وحتى هذه اللحظة الشعب المصري يقاوم ولكنها نفسيات بشرية ولها طاقة للتحمل. 

الضغط الإسرائيلي الداخلي كسول

وأكد أن الضغط الإسرائيلي الداخلي كسول حتى الآن وبعض المنظمات اليسيارية طالبت بالضغط لإدخال مزيد من المساعدات لغزة ولكنه لم يضف شيئًا وكذلك الضغط الأمريكي لا توجد آفاق حول وقف إطلاق النار.

أيمن الرقب تهجير الفلطسينيين يخطط الاحتلال الضغط الإسرائيلي

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