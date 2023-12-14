الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: ضخ إسرائيل المياه فى أنفاق غزة قد يؤدى لأضرار بيئية

أنفاق غزة
أنفاق غزة

أكدت الأمم المتحدة أن قيام إسرائيل بضخ المياه في أنفاق قطاع غزة قد يؤدي لأضرار بيئية؛ وذلك بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاحل لها.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن جيش الاحتلال بدأ عملية ضخ مياه البحر في أنفاق حركة حماس بقطاع غزة.

وكشفت الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين بأن إسرائيل قامت بتجميع نظام كبير من المضخات التي يمكن استخدامها لغمر الأنفاق التي تستخدمها حماس أسفل قطاع غزة في محاولة لطرد مقاتليها.

ضخ المياة قطاع غزة أنفاق قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية”: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل

“القاهرة الإخبارية”: وصول شهيدين مجهولى الهوية للمستشفى الأوروبى بعد قصف بخان يونس

"القاهرة الإخبارية": فصائل فلسطينية تستهدف 4 جنود إسرائيلين شمال غرب غزة

"القاهرة الإخبارية": 160 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ48 ساعة

“القاهرة الإخبارية”: حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين فى قرية هونين المحتلة

الخارجية الأمريكية: نقدم النصائح لإسرائيل بضرورة حماية المدنيين فى غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يوضح أهداف زيارات المسئولين الأمريكيين لإسرائيل

عمرو خليل: الملف الفلسطينى فرض نفسه على المشهد الانتخابى المصرى

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

انطلاق مهرجان الجونة 2023.. وبوسي شلبي أول الحضور بإطلالة مثيرة (صور)

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على تفاصيل موعد شهر رمضان الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة