الأمم المتحدة: ضخ إسرائيل المياه فى أنفاق غزة قد يؤدى لأضرار بيئية

أكدت الأمم المتحدة أن قيام إسرائيل بضخ المياه في أنفاق قطاع غزة قد يؤدي لأضرار بيئية؛ وذلك بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاحل لها.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن جيش الاحتلال بدأ عملية ضخ مياه البحر في أنفاق حركة حماس بقطاع غزة.

وكشفت الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين بأن إسرائيل قامت بتجميع نظام كبير من المضخات التي يمكن استخدامها لغمر الأنفاق التي تستخدمها حماس أسفل قطاع غزة في محاولة لطرد مقاتليها.