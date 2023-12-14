الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنريكى: سعيد بالتأهل لدور الـ16 بأبطال أوروبا من المجموعة الأصعب

لويس إنريكي
لويس إنريكي

عبر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس سان جيرمان لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع بروسيا دورتموند في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليحصد المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق ميلان، الذي احتل المركز الثالث وانتقل لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال إنريكي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "عانينا مثل الجميع وفي نفس الوقت استفدنا عندما هاجمنا، لكنني أعتقد أن التفكير الذي يمكننا القيام به هو أنه مع 11 لاعبا جديدا، وطاقم فني جديد، وطريقة لعب جديدة وفكرة جديدة للعب، وحتى مركز تدريب جديد، أعتقد أنه يمكننا أن نكون فخورين".

وأضاف: "لقد وقعنا في المجموعة الأصعب، وأعتقد أننا كنا على مستوى المهمة، وكان بإمكاننا أن نكون أفضل ونفوز بهذه المباراة ونتأهل في الصدارة، لكنني سعيد ومتأكد من أننا سنكون أقوى في فبراير خلال الأدوار الإقصائية".

وتابع: "أنا كبير في السن ولدي الكثير من الخبرة وأحاول نقل الثقة للاعبين، والتفكير في مواصلة التحسن، لا أكثر، التأهل مهم جدًا، إنه أمر مهم للغاية؛ لأنني أعتقد أنه لمواصلة تقدمنا، نحتاج إلى الهدوء في حالتنا، سنلعب في فبراير ضد فريق كبير، لكننا نتطلع إلى تلك اللحظة".

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