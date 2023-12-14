الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير فرنسى: إسرائيل تخسر جنودها فى "أقوى معاقل حماس"

جريدة الدستور

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، في تقرير لها، إن الشجاعية من أقوى معاقل حركة حماس في قطاع غزة، حيث تكبد الجيش الإسرائيلي المزيد من الخسائر فيها.

المعارك في الشجاعية 

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن العديد من الجنود الإسرائيليين لقوا مصرعهم خلال معارك مع حركة حماس وبعد تعرضهم لكمين في حي الشجاعية الذي يمتد إلى شرق مدينة غزة.

ووفقًا للصحيفة، يعتبر الجيش الإسرائيلي كمين حي الشجاعية أحد أقوى معاقل حركة حماس، وكان الحي خلال حرب صيف 2014 مسرحًا لقتال عنيف وعمليات قصف مدمرة.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي اختار في بداية هجومه تجاوز حي الشجاعية خلال المرحلة الأولى، لكنه منذ أسبوعين انتشر هناك لاستكمال سيطرته على شمال قطاع غزة.

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مخاوف من ازدياد حجم الخسائر 

وقالت الصحيفة، إن الخسائر البشرية في القوات الإسرائيلية بدأت تزداد بشكل ملحوظ، منذ أن دخل الجيش إلى الأحياء التي تدافع عنها حركة حماس بشكل أفضل، مثل أحياء الشجاعية أو جباليا أو خان ​​يونس. 

معارك دامية 

ووفقًا للصحيفة، فقد تم استهداف مفرزة من لواء جولاني مدعومة بقوات هندسية في حي الشجاعية يوم الثلاثاء، بينما كانت تستعد لتفتيش مجمع مكون من ثلاثة مبانٍ مهجورة سُمعت سلسلة من الطلقات والانفجارات، وأصيب 4 جنود إسرائيليين.

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تقرير: كامالا هاريس تتحدث عن موقف صارم مع إسرائيل 

وسبق وقالت نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" لزملائها في الإدارة الأمريكية، إنها تريد من البيت الأبيض أن يظهر المزيد من القلق بشأن الأضرار الإنسانية في غزة، حيث تخوض إسرائيل معركة دموية وطويلة مع حماس، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على تعليقات هاريس.

الحرب في غزة 

وفي محادثات داخلية حول الحرب في غزة، قالت هاريس، إن الوقت قد حان للبدء في وضع خطط لليوم التالي لكيفية التعامل مع حطام الحرب بمجرد انتهاء القتال، حسبما قال أحد كبار المسئولين في الإدارة.

تقرير فرنسي معلومات عن حي الشجاعية حي الشجاعية أنفاق حركة حماس إبادة قطاع غزة

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