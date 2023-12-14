تقارير: إسرائيل طلبت من القاهرة التوسط لصياغة اتفاق هدنة وتبادل أسرى جديد

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ان هناك محادثات غير رسمية حتى الآن، بشأن صفقة رهائن جديدة مع حماس بوساطة مصرية قطرية.

محاولات لتنفيذ صفقة لتبادل أسرى

وسبق ونقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، عن مصادر فلسطينية قولها إن قطر ومصر تجريان محادثات أولية غير رسمية بين إسرائيل وحماس لصياغة الخطوط العريضة لاتفاق جديد، كما طلبت اسرائيل من القاهرة التوسط في التوصل إلى اتفاق.

ووفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، يُعتقد أن 135 رهينة ما زالوا في غزة – مات 20 منهم على الأقل – بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعًا في أواخر نوفمبر أطلقت خلالها إسرائيل سراح 240 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا. وتم إطلاق سراح أربعة رهائن قبل ذلك، كما تم انتشال جثث خمسة رهائن.

رويترز: إسرائيل تتكبد أكبر خسائرها بالشجاعية منذ بدء "طوفان الأقصى"

وسبق وقالت وكالة رويترز، إن إسرائيل تكبدت أكبر خسائر قتالية منذ السابع من أكتوبر في معارك الشجاعية، فضلًا عن كونها في عزلة دبلوماسية كبيرة عالميًا.

وقالت "رويترز"، لقد أعلنت إسرائيل يوم الأربعاء عن أسوأ خسائرها القتالية في أكثر من شهر بعد كمين في أنقاض قطاع غزة، كما تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة مع تزايد الوفيات بين المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

ويدور قتال عنيف بين نشطاء حماس والجنود الإسرائيليين في شمال وجنوب غزة بعد يوم من مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وقول الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القصف الإسرائيلي "العشوائي" للمدنيين يكلف الدعم الدولي.

نتنياهو: الجيش سيواصل القتال رغم الضغوط الدولية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش سيواصل القتال رغم الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار، وقال للجنود في غزة، "نحن مستمرون حتى النهاية، حتى النصر، وحتى القضاء على حماس"، "أقول هذا في مواجهة الألم الشديد ولكن أيضًا في مواجهة الضغوط الدولية، لن يوقفنا شيء".