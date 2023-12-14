الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تتخلصين من مشكلة تساقط شعر الرموش بطرق طبيعية فى المنزل؟

الرموش
الرموش

تعاني الكثير من الفتيات من تساقط الرموش بشكل كبير ولا تعلم معظمهن كيفية التخلص من مشكلة تساقط الرموش وكيفية التعامل مع هذه المشكلة، وبالرغم من استخدام الكثير من المنتجات تظل المشكلة متواجدة.

احذري هذه الأشياء تتسبب في تساقط الرموش وتلفها 

ونستعرض فى السطور التالية بعض النصائح التي تساعد فى الحفاظ على صحة الرموش والحفاظ عليها من التساقط، والتي تتمثل أهمها فى عدم استخدام الماسكرا كثيرًا على الرموش، لأن الرموش بحاجة إلى التنفس، وفى حال وضع الماسكرا عليها باستمرار يزداد الأمر سوءًا، إلى جانب ذلك لا يجب وضع الكثير من مستحضرات التجميل حول العين، لأنها تؤثر بشكل سلبي على صحة الرموش.

زيوت طبيعية تساعدك فى التخلص من مشكلة تساقط الرموش جرّبيها 

كما يجب الحرص على استخدام بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد فى نمو الرموش وتقويتها، مثل زيت الخروع من خلال وضع القليل منه على الرموش مرة أسبوعيًا، أو زيت الكافور يساعد على تقوية الرموش ويزيد من قوتها، إلى جانب ذلك يمكنك وضع زيت الزيتون فيساعد على تقوية الرموش ويزيد من صلابتها، كما يعمل على تقوية بصيلات الشعر.

كمادات الماء البارد تساعد فى تنشيط الدورة الدموية فى الرموش وتحميك من تساقطها

ومن ضمن العادات التي تساعد فى تقوية الرموش وصلابتها استخدام كمادات الماء البارد على العين، فتساعد  فى تنشيط الدورة الدموية وتزيد من قوة الرموش وتساعد فى إنعاش العين بشكل كبير، كما يفضل القيام بعمل تمشيط لشعر الرموش من خلال تمشيطها جيدًا بفرشاة.

كما يجب الحرص على استخدام كمادات الشاى على الرموش مباشرة، لأنها تساعد فى التخلص من مشاكل تساقط الرموش، كما تزيد من كثافتها.

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