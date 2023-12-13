الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمصرى فى الدورى

محمود البنا
محمود البنا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المقرر لها غدًا ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نايل.

يعاون البنا كل من: محمود أبوالرجال وهاني عبدالفتاح مساعدين، وحمادة القلاوي حكمًا رابعًا، بينما سيكون محمد عادل حكمًا لتقنية الفيديو وأحمد حسام طه مساعدًا لتقنية الفيديو.

تُستأنف مباريات الجولة التاسعة من دوري نايل، غدًا الخميس، والتي يغيب عنها الأهلي بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

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وأعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة المصري البورسعيدي ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة دوري نايل.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، غدًا الخميس في السابعة مساءً.

حراسة المرمى: محمد عواد- عبدالرحمن نفاد- معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- محمود حمدي" الونش"- محمد عبدالغني- محمد طارق- أحمد رفاعي- محمد عبدالشافي- عبدالله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- سيد عبدالله "نيمار"- أحمد مصطفى "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- إبراهيما نداي- يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

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