أحمد أيوب: الشعب المصرى حرص على فرض إرادته لرسم طريق المستقبل

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إنه لأول مرة تكون الانتخابات الرئاسية ممتعة وليست مرهقة كما كانت من قبل، حيث كان هناك تنظيم واضح أمام اللجان، وهذا التنسيق والتنظيم أدى إلى سهولة إجراء هذه الانتخابات.

اختيار طريق المستقبل

أكد أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الشعب المصري حرص على اختيار طريق مستقبله بكامل إرادته، ولهذا كان هناك كثافة عددية على صناديق الاقتراع.

وأضاف في حديثه، أن الشعب المصري أدرك جيدًا أن الدولة المصرية تواجه مخططا غربيا صهيونيا، ولهذا حرص المواطنون على الالتفاف حول القيادة السياسية؛ ليقولوا للجميع أن المصريين يساندون وطنهم بكل قوة.

وأشار إلى أن المواطن المصري حول الجولة الانتخابية إلى ساحة معركة هدفها إنقاذ الوطن من أي محاولات غربية خبيثة لا تريد بمصر خيرًا.

ملامح بناء الدولة المصرية

وتابع: "المشروع الوطني المصري الذي بدأ في 2014 نشأ من خلال فكرة بناء دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي مع بناء الإنسان المصري والاهتمام بكافة المجالات المتعلقة بالخدمات المقدمة له مع تأمين حدود الدولة بشكل محكم، ويمكن القول إن مصر قطعت خطوات كثيرة بالفعل؛ لتحقيق هذه الأهداف التي تم وضعها 2014".