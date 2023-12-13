الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد أيوب: الشعب المصرى حرص على فرض إرادته لرسم طريق المستقبل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إنه لأول مرة تكون الانتخابات الرئاسية ممتعة وليست مرهقة كما كانت من قبل، حيث كان هناك تنظيم واضح أمام اللجان، وهذا التنسيق والتنظيم أدى إلى سهولة إجراء هذه الانتخابات.

اختيار طريق المستقبل 

أكد أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الشعب المصري حرص على اختيار طريق مستقبله بكامل إرادته، ولهذا كان هناك كثافة عددية على صناديق الاقتراع.

وأضاف في حديثه، أن الشعب المصري أدرك جيدًا أن الدولة المصرية تواجه مخططا غربيا صهيونيا، ولهذا حرص المواطنون على الالتفاف حول القيادة السياسية؛ ليقولوا للجميع أن المصريين يساندون وطنهم بكل قوة.

وأشار إلى أن المواطن المصري حول الجولة الانتخابية إلى ساحة معركة هدفها إنقاذ الوطن من أي محاولات غربية خبيثة لا تريد بمصر خيرًا.

ملامح بناء الدولة المصرية

وتابع: "المشروع الوطني المصري الذي بدأ في 2014 نشأ من خلال فكرة بناء دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي مع بناء الإنسان المصري والاهتمام بكافة المجالات المتعلقة بالخدمات المقدمة له مع تأمين حدود الدولة بشكل محكم، ويمكن القول إن مصر قطعت خطوات كثيرة بالفعل؛ لتحقيق هذه الأهداف التي تم وضعها 2014".

أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور المحور 90 دقيقة الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك