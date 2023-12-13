باحث لـ"القاهرة الإخبارية": ارتفاع قتلى الاحتلال يمنع الجنود من المشاركة فى الحرب

علق الدكتور محمد هلسة الباحث في الشأن الإسرائيلي، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحلتة، وخاصة قطاع غزة.

وقال هلسة خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، إن تزايد قتلى قوات الاحتلال يمنع الجنود من المشاركة في الحرب.

وأضاف أن الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة اسرائيلية من 15 جنديا وسط غزة، موضحًا أن الجيش الاسرائيلي يعرف أن هناك تواجد للمقاومة في مناطق الكثافة السكانية العالية.

وأشار إلى أن الاحتلال عندما أعلن أنه يواجه مقاومة عنيف هو يبرر الخسائر التي تلحق بصفوف جنود والقتلي الكثر الذين يسقطون في هذه المواجهة، موضحًا أن الاحتلال يعرف أنه لن يحقق أي انتصار وإسرائيل تتكبد ثمنا باهظا ومؤلما خلال الحرب في غزة.