مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُمعن فى خطف وتعذيب الفلسطينيين (فيديو)

أكدت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، على استمرار تصاعد وتيرة العنف الإسرائيلي واستهدافه للمدنيين، وقالت إن الاحتلال يُمعن في تعذيب الفلسطينيين، ويقوم باختطاف النساء مع أطفالهن.

وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بارتكاب الكثير من الجرائم التي تزيد الحالة الإنسانية سوءًا، للحصول على معلومات، رغم أن الإدارة الأمريكية تؤكد أن المجتمع الإنساني في غزة لا بد أن يكون بشكل مختلف، وأنه يجب محاولة تحييد المدنيين الفلسطينيين، لكن الاحتلال يضرب بكل ذلك عرض الحائط.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول احتجاز النسوة، من منطقة جباليا، في منطقة شارع رشيد شمال شرق قطاع غزة، ويقوم باحتجاز عدد كبير من الفلسطينيين.