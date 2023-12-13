الاحتلال "يقنص" طفلة داخل أحد مراكز الإيواء بخانيونيس

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال يواصل استهداف النازحين بمراكز الإيواء بغزة شمالًا وجنوبًا، مؤكدة استشهاد طفلة قبل قليل تم قنصها داخل أحد مراكز الإيواء في خانيونيس.

أشارت منى خلال مداخلة مع القاهرة الإخبارية، إلى استمرار القصف المدفعي شرق حي الشجاعية والزيتون، ومنطقة الصبرة والشيخ رضوان، لافتة إلى تصاعد العنف الإسرائيلي واستهداف المدنيين وأن الاحتلال يمعن في تعذيب الفلسطينيين، مع قيامه باختطاف النساء مع أطفالهن.