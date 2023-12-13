الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المركز الفلسطينى للبحوث: قرار الأمم المتحدة إنجاز كبير ضد سياسة نتنياهو

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكد مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري، اليوم الأربعاء، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إنجاز كبير ضد سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضح "المصري" في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، أن التصويت بالأغلبية لصالح القرار، يدلل على مدى الالتفاف الحقيقي لدول العالم حول  القضية الفلسطينية العادلة، وضرورة تحقيق المطلب الأساسي وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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ولفت المصري إلى أن هناك العديد من التحولات الهامة على الصعيد الدولي، خاصة بعد مرور 68 يومًا من العدوان على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

أهداف نتنياهو باتت واضحة وهى حصد المزيد من أرواح الأبرياء

وأوضح المصري، أن أهداف نتنياهو باتت واضحة، وهي حصد المزيد من أرواح الأبرياء، وتدمير البنى التحتية فقط، ومهاجمة القيادة الفلسطينية، معتبرًا أن كل ذلك أدخله في خلاف واضح مع الإدارة الأمريكية التي باتت توجه إليه الكثير من الانتقادات السلبية.

وسبق وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن التصويت الكبير لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، يعكس بجلاء عزلة إسرائيل وانكشاف موقفها وتهافت الحجج التي تستند إليها في شن حرب غاشمة وظالمة وعشوائية ضد المدنيين في غزة.

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ورحب أبوالغيط، في بيان اليوم الأربعاء، بالتصويت الكبير لصالح القرار، مشيرًا إلى أن الأغلبية الكاسحة التي صوتت لصالح هذا القرار إنما تعبر عن الموقف الحقيقي للرأي العام في العالم، فيما تقف الدول التي صوتت ضد القرار على الجانب الخطأ من التاريخ.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة لصالح قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، ما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية، خاصة في قطاع عزة، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المركز الفلسطيني نتنياهو الاحتلال القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

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