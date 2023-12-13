باحث: تحركات مصرية حازمة لإحباط مخطط التهجير.. وإسرايل تواصل الضغط

علق الدكتور شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحلتة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تحركات مصرية حازمة لإحباط مخطط تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

وأضاف شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل تواصل ضغطها على مصر عن طريق تكثيف الهجمات لدفع الفلسطينيين نحو معبر رفح، موضحًا أن الاجتياج البري لقطاع غزة تم تأجيلها بسبب جهود مصر.