"بنموت 100 مرة".. أوضاع إنسانية صعبة بمخيمات إيواء دير البلح (فيديو)

سلطت كاميرا قناة الغد الإخبارية، الضوء على أوضاع النازحين في مخيمات الإيواء بدير البلح جنوب غزة، بعد قصف المنازل والبيوت في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى المستشفيات والمدارس التي كانت تؤوي عشرات الألوف.

وأكد بعض النازحين، أن الأوضاع صعبة خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة هطول الأمطار، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الطبية والإنسانية "بنموت 100 مرة كل يوم".

وطالب بعض الأهالي النازحين، بضرورة وقف ما يحدث في غزة من أجل الأطفال، حيث أكد البعض أن الأمراض تفشت بشكل كبير بين الأطفال والأهالي.

ويعيش النازحون أوضاعًا صعبة وغير إنسانية في مخيمات غير صالحة، تنهال عليهم الأمطار، الأمر الذي يزيد من صعوبة استمرار الحياة في ظل هذه الأوضاع.