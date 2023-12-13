الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة الونش.. قائمة الزمالك لمباراة المصري بدوري نايل

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة المصري البورسعيدي ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة دوري نايل.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، غدًا الخميس في السابعة مساءً.

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

الزمالك المصرى مباراة المصري والزمالك الجولة التاسعة بمسابقة دوري نايل قائمة الزمالك

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