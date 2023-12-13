الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علوم سياسية: الأمور تزداد سوءًا فى قطاع غزة (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إننا في اليوم الـ 68 من حرب إسرائيل على غزة، حيث تزداد الأمور سوءًا نتيجة تساقط الأمطار في قطاع غزة بشكل كبير جدًا، وأصبح القطاع في حالة يرثى لها.

وأضاف الرقب، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، حيث إنه يُقصف من الشمال إلى الجنوب، حتى رفح التي قيل إنها منطقة نزوح، قُصفت أمس وارتفع عدد الشهداء.

قرار وقف إطلاق النار في غزة حصد 153 صوتًا

ونوه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس بأن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 18 ألف شهيد، لافتًا إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن أن هناك قرابة 5700 شهيد تحت الأنقاض، وأكثر من 50 ألف مصاب.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن التصويت في الأمم المتحدة أمس على قرار وقف إطلاق النار في غزة حصد 153 صوتًا، وامتنع 23 صوتًا، مشيرًا إلى أن القرار يحمل قوة قرار مجلس الأمن، ولكن يحتاج قوة المجلس لتنفيذ قراره.

غزة قطاع غزة بشكل كبير جد ا تزداد الأمور سوء استاذ علوم سياسية الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إسرائيل

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