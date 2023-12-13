الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«نمبر وان» منها.. أفلام تم تأجيل تصويرها بسبب الميزانية الضخمة

محمد رمضان وأحمد
محمد رمضان وأحمد العوضي

"منهم نمبر وان".. أفلام أٌجل تصويرها بسبب الميزانية

 

على فترات زمنية مختلفة يخرج عدد كبير من الفنانين للحديث عن أفلامهم الجديدة التي سيتم طرحها في دور العرض من حين لآخر، ليكونوا متواجدين في عرض مستمر على الشاشات الكبيرة تمامًا مثل االشاشة الصغيرة -عالم الدراما-، وكان على رأس هؤلاء النجوم الفنان محمد رمضان.

 

وترصد "الدستور" أبرز الأفلام التي تم تأجيل تصويرها بسبب الميزانية الخاصة بها:

نمبر وان

في وقت سابق، تحديدًا عام 2022، عندما أعلن الفنان محمد رمضان عن تجهيزاته حينها لخوضه فيلم سينمائي جديد سيحمل اللقب الذي لطالما لقب نفسه به في الوسط الفني وجميع لقاءاته وهو "نمبر وان"،  إلا أنه التحضيرات لم تكتمل، بسبب ضخامة الميزانية الخاصة بالفيلم الذي يحتاج التصوير في أكثر من دولة أوروبية.

MMA

بهذا الاسم أعلن الفنان أحمد العوضي، عن خوضها أولى البطولات السينمائية له بعد نجاحه الكبير في عالم الدراما الذي حققه، وظل العوضي يتدرب على رياضة الـ MMA، وأصبح جسمانه يليق بلاعب رياضي، إلا أنه فجأة توقفت كل هذه التحضيرات أيضًا.

 

ليعلن الفنان أحمد العوضي عن تأجيل التحضيرات الخاصة بفيلم MMA وذلك بسبب الميزانية المرتفعة التي وضعت للفيلم وتصويره في أكثر من مكان خارج البلاد، لذا تم تأجيل الفيلم السينمائي إلى أجل غير مسمي.

 

الفارس

توقف إنتاج فيلم "الفارس" بطولة أحمد السقا ومني زكي وإخراج محمد سامي، وذلك بعد فترة من التحضيرات الخاصة بالعمل، حيث تخطت ميزانية الفيلم أكثر من 60 مليون جنيهًا، ليدخل الفيلم ضمن قائمة التي تم تأجيلها.

 

 كان من المفترض أن يتم تصوير الفيلم في أكثر من بلد أوروبي وعربي، فقررت الشركة تأجيله، ثم واجهت أزمة أخرى تسببت في توقف العمل، هى أن أسم الفيلم مسجل باسم منتج آخر الذى رفض التنازل عنه للسقا.

 

أبرز الأفلام التي تم تأجيل تصويرها تأجيل تصويرها منهم نمبر وان أفلام أ جل تصويرها بسبب الميزانية أفلام أ جل تصويرها بسبب الميزانية الفارس

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