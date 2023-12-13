الاحتلال: إصابة 21 جنديًا فى غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن 21 جنديا في صفوفه أصيبوا نتيجة للمعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المعركة التي وقعت أمس الثلاثاء استمرت حوالي 3 ساعات، عندما دخلت قوة من الكتيبة 53 التابعة للواء جولاني إلى مجمع أبنية في الحي؛ وعندها وقعت القوة في كمين جراء تفجير عبوة ناسفة عند أحد الأبواب ما أدى إلى إصابة 4 جنود، وفُقد الاتصال معهم ما أعطى انطباعا على أن القوة قد تم أسرها.

وأضافت: "عندما تقدمت قوة أخرى من وحدة الإنقاذ 669 تم فتح النيران تجاهها من حماس ما ادى إلى مقتل اثنين من الوحدة على الفور".

وتابعت إذاعة جيش الاحتلال: "عندها تقدمت قوات أخرى من جولاني يرأسها العقيد إسحق بن بشاط ووقعت اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مقتل العقيد في الحادث".