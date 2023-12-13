عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف قوة إسرائيلية من 15 جنديًا وسط غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على جنوب غزة

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب غزة المُكدس بسكانه والنازحين إليه، في اليوم الـ67 من العدوان الذي يشنه على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، كما هاجم مراكز النزوح في شمال القطاع.

ودمر الاحتلال أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الإثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لأكثر من 18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.