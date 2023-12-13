تفاصيل موقف معتمد جمال من عودة الونش لمباريات الزمالك الرسمية

يرفض معتمد جمال المدير الفنى المؤقت لـ الزمالك، الاستعجال في ملف عودة محمود حمدي الونش للمشاركة في المباريات حتى لا تتجدد الإصابة، وفضل الجهاز الفني وضع البرنامج الكافي لتأهيل الونش قبل عودته للمباريات.

وذلك رغم تحمس اللاعب ورغبته في التواجد، والمشاركة في أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني لكن الجهاز الفني يضع مصلحة اللاعب في المقام الأول.

وغاب الونش عن المشاركة مع الزمالك منذ فترة طويلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها بالرباط الصليبي في الموسم الماضي قبل أن يخضع لجراحة وتأهيل من وقتها.

ثبات التشكيل أمام المصري

وفي سياق آخر، يفضل الجهاز الفني للزمالك الحفاظ على ثبات التشكيل في مباراة المصري البورسعيدي، غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

ويتمسك الجهاز الفنى باجراء تغييرات في أضيق الحدود بسبب حالة التجانس بين القوام الأساسي الذي شارك في المباريات الماضية واستيعابهم لطريقة لعب الجهاز الفني بالشكل الأمثل بعد فترة من الهزة وتغيير طريقة اللعب لأكثر من مرة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق والتي شهدت تراجع النتائج بصورة كبيرة وعلى كل المستويات.

الزمالك يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة المصرى بدورى نايل

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي بميت عقبة إستعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الفترة الماضية سواء على صعيد الدوري أو الكونفدرالية الافريقية والرغبة في مواصلة المشوار، وركز معتمد جمال المدير الفني للفريق في الأيام الماضية على تخفيض الحمل البدني والتدريبي للاعبين لتجنب الارهاق والاجهاد لهم على كافة المستويات وضمان الاعتماد عليهم لأطول فترة حتى نهاية الموسم.