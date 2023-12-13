الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان": بدء أعمال رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة

جهاز دمياط الجديدة
جهاز دمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بدء أعمال التطوير ورفع كفاءة (الطرق - مبنى الحماية المدنية – السور - الزراعة ) بالمنطقة الحرة العامة الصناعية البالغ مساحتها 190 فدانا على البحر المتوسط بدمياط الجديدة، شرق الميناء، وذلك في إطار العمل على دعم الاستثمار والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحرة بالمدينة، وميناء دمياط بطول 2100 متر، وكذلك أعمال إعادة تأهيل الطرق الداخلية، ومبنى الحماية المدنية.

لتعدد الأنماط والكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة

وأكد المهندس محمد خلف الله، على جهاز الإشراف والشركة المنفذة، سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة، طبقا للبرنامج الزمنى للمشروعات، لما تمثله المنطقة الحرة العامة الصناعية من محور استثمارى، وتنموى، لتعدد الأنماط والكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة، ونظرًا للإقبال من المستثمرين عليها، وإنهاء قوائم الانتظار بالمنطقة.

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وفي سياق متصل، قال المهندس محمد خلف الله إنه تم الانتهاء من استكمال تنفيذ الطريق الفاصل بين مركز الحى السادس ومشروع دار مصر المرحلة الثانية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لاستكمال أعمال تنفيذ الطرق بالمدينة.

" الإسكان ": بدء أعمال رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة

وأضاف "خلف الله" أنه تم رفع كفاءة الأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة وإطلاق التيار الكهربى للأعمدة مع عمل الترميمات الأسفلتية بالطريق الدولى بالمدينة.

" الإسكان ": بدء أعمال رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة

كما أشار رئيس جهاز دمياط الجديدة إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لخطط  التطوير الجارية فى جميع المحاور بالمدينة، وأيضا من أهم تلك المحاور قطاع الطرق، للحفاظ على السيولة المرورية، والالتزام بخطوط السير، ومراعاة المظهر التنموى والجمالى لمدينة دمياط الجديدة.

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