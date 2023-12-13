الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 13 سيارة إسعاف فقط تعمل بغزة

الهلال الأحمر الفلسطينى
الهلال الأحمر الفلسطينى

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال استهدف سيارة إسعاف كانت تنقل 11 مريضا من مستشفى المعمداني ما أدى لاستشهاد مصاب.

22 مستشفى في قطاع غزة من أصل 35 خرجت عن الخدمة

وتابع، خلال مدخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، أن 13 سيارة إسعاف فقط تعمل في قطاع غزة و71 كادرا صحيا يعملون بدائرة الإسعافات، مشيرًا إلى أننا نعمل على تقديم الخدمات الطبية للنازحين والمرضى في مستشفى الأمل بخان يونس.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك تضرر عدد كبير من سيارات الإسعاف في غزة إثر القصف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن 22 مستشفى في قطاع غزة من أصل 35 خرجت عن الخدمة.

قصف الطيران الحربي

كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزل لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جراء قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة عامر بمخيم خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.

وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة فطاير بدير البلح.

قطاع غزة سيارات الإسعاف في غزة الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين مستشفى المعمداني قصف الطيران الحربي

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