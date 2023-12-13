اللجنة العامة بمركز شرطة الزقازيق فى الشرقية: السيسى حصل على 357698 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمركز شرطة الزقازيق في الشرقية، عن نتائج محاضر الفرز بالمحافظة، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 357698 صوتا.