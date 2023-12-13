التشيك تصدر تراخيص لتوريد معدات عسكرية بقيمة 4.7 مليار يورو لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إن بلادها أصدرت تراخيص لإمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية تُقدر بنحو 117 مليار كرونة تشيكية (4.7 مليار يورو).

وأضافت تشيرنوخوفا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الثلاثاء، أن التشيك قامت، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا، بنقل معدات عسكرية قيمتها 6.2 مليارات كرونة إلى أوكرانيا؛ شملت: مروحيات مقاتلة ودبابات ومركبات مشاة قتالية، كما تم تدريب نحو أربعة آلاف جندي أوكراني داخل جمهورية التشيك.

كما أوضحت وزيرة الدفاع التشيكية أن الجمهورية التشيكية تصدر تراخيص لتصدير المواد العسكرية إلى أوكرانيا، رغم وجود تقارير واردة في أواخر شهر نوفمبر الماضي، تفيد باستنفاد مخزون الجيش التشيكي من المستودعات العسكرية.

وأشارت المسؤولة التشيكية إلى أنه بفضل هذه التصاريح، يستمر توريد المعدات والذخيرة اللازمة إلى أوكرانيا من خلال الشركات الخاصة والمانحين.

ويُشار إلى أنه بالإضافة إلى تلك التراخيص، وافقت الحكومة التشيكية، في شهر أكتوبر الماضي، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 22 مليون كرونة تشيكية.