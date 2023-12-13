الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التشيك تصدر تراخيص لتوريد معدات عسكرية بقيمة 4.7 مليار يورو لأوكرانيا

مساعدات عسكرية لأوكرانيا
مساعدات عسكرية لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إن بلادها أصدرت تراخيص لإمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية تُقدر بنحو 117 مليار كرونة تشيكية (4.7 مليار يورو).

وأضافت تشيرنوخوفا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الثلاثاء، أن التشيك قامت، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا، بنقل معدات عسكرية قيمتها 6.2 مليارات كرونة إلى أوكرانيا؛ شملت: مروحيات مقاتلة ودبابات ومركبات مشاة قتالية، كما تم تدريب نحو أربعة آلاف جندي أوكراني داخل جمهورية التشيك.

كما أوضحت وزيرة الدفاع التشيكية أن الجمهورية التشيكية تصدر تراخيص لتصدير المواد العسكرية إلى أوكرانيا، رغم وجود تقارير واردة في أواخر شهر نوفمبر الماضي، تفيد باستنفاد مخزون الجيش التشيكي من المستودعات العسكرية.

وأشارت المسؤولة التشيكية إلى أنه بفضل هذه التصاريح، يستمر توريد المعدات والذخيرة اللازمة إلى أوكرانيا من خلال الشركات الخاصة والمانحين.

ويُشار إلى أنه بالإضافة إلى تلك التراخيص، وافقت الحكومة التشيكية، في شهر أكتوبر الماضي، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 22 مليون كرونة تشيكية.

الأكثر قراءة

عاجل.. "إكسترا نيوز": المؤشرات الأولية لعمليات الفرز تظهر تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

نتائج اللجنة العامة بقسم أول دمياط: يمامة حصل على 1185 صوتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين