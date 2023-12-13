الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. انتظام الدراسة فى جميع المدارس بعد توقفها بسبب انتخابات الرئاسة

مدرسة
مدرسة

تنتظم اليوم الأربعاء الدراسة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية بعد توقفها في 8563 مدرسة بسبب الاقتراع بانتخابات الرئاسة 2024، حيث حصل الطلاب على إجازة في هذه المدارس من يوم الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، باستثناء مدارس محافظة شمال سيناء التى تتوقف فيها الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تعويض الطلاب في المنهج الدراسى في هذه الأيام التي توقفت فيها الدراسة وشرحه، مع استمرار عمل المدارس وتطبيق الغياب اليومى على الطلاب الذين توقف في مدارسهم بسبب حصولهم على إجازة 3 أيام بسبب التصويت في الانتخابات الرئاسية.

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