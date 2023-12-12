الإعلامية ريهام عياد تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

أدلت الإعلامية ريهام عياد، مقدمة برنامج "القصة وما فيها" بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني وحق كفله الدستور لجميع المصريين.

وواصل المصريون التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي، واصطفوا أمام اللجان بكثافات كبيرة وغير مسبوقة منذ الصباح الباكر "رغم تحديد ساعة فتح اللجان وهى التاسعة صباحا"، حيث توقعت بعض المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها “ائتلاف نزاهة الدولي، مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان”، أن تبلغ نسب مشاركة المصريين في عملية التصويت 50%، وهى نسبة غير مسبوقة، مقارنة باستحقاقات دستورية سابقة.