"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الواقع شمال قطاع غزة، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفرجت عن 5 من طواقم الأطباء بالمستشفى؛ حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن مستشفى كمال عدوان به 65 جريحًا و12 طفلًا مريضًا بالمستشفى، كما أنه بدون كهرباء أو طعام.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتاد أكثر من 70 من الكوادر الصحية إلى جهة غير معلومة، مشيرة إلى ارتقاء 7 شهداء اليوم في جنين إثر العدوان الإسرائيلي.