"القاهرة الإخبارية": فصائل فلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة فى أحد الأبراج بغزة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض حربًا مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثالث، مشددا على ثبات مقاتليها في كل محاور القتال؛ بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في أحد الأبراج شمال النصيرات بغزة.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصفها مقرات القيادة الميدانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

كما أكدت أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 15 جنديًا بالقنابل اليدوية باتجاه مبنى وسط مخيم جباليا بقطاع غزة.