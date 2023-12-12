عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

لم يشأ المصريون أن يمر اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، دون اكتمال المشهد الحضارى الذى رسموه منذ انطلاق الاستحقاق الدستورى، الأحد الماضى، وذلك باستمرار الإقبال الكبير من قبل الناخبين على مراكز الاقتراع، وتنظيم مسيرات حاشدة فى حب مصر بمختلف محافظات الجمهورية.

وطافت هذه المسيرات الشوارع والميادين فى كل محافظات الجمهورية، للحث على المشاركة فى الانتخابات، ثم توجه المشاركون بها إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وسط حرصهم على حمل أعلام مصر والتلويح بها عاليًا، على أنغام الهتافات والأغانى الوطنية.

الجيزة.. جموع غفيرة فى «6 أكتوبر»

نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الجيزة، أمس، مسيرة حاشدة بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة الآلاف من أبناء المحافظة، قبل توجه المشاركين بها إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم فى مختلف المراكز والأقسام.

شارك فى المسيرة قيادات حزب «مستقبل وطن»، وأعضاء هيئته البرلمانية بمجلسى الشيوخ والنواب عن محافظة الجيزة، فضلًا عن جموع غفيرة من المواطنين من جميع فئات الشعب.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات داعمة للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبين إياه بمواصلة مسيرة الإنجازات التى تحققت فى السنوات الماضية.

أسيوط.. طلاب الجامعات والمدارس يحملون «أطول علم»

تقدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسيرة فى حب مصر، بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وممثلى الكيانات الشبابية والحزبية، إلى جانب طلاب الجامعات والمدارس.

وتحركت المسيرة إلى اللجان الانتخابية، وسط احتفالات كرنفالية بأعلام مصر، وتقدمها سيارة عليها مجسم لمسجد وكنيسة، مع ظهور لافت لشباب المدارس وهم يحملون أطول علم لمصر، تعبيرًا عن فرحتهم بالعُرس الانتخابى.

القليوبية.. المعلمون وكوادر «مستقبل وطن»: انتخبنا رجل المرحلة

نظم حزب «مستقبل وطن» بمحافظة القليوبية مسيرة حاشدة فى حب مصر، ضمت آلاف الناخبين بدائرة كفر شكر، لحث المواطنين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، مع دعوة المواطنين؛ للمشاركة فى العُرس الديمقراطى الذى تشهده مصر.

وقال عدد من الناخبين المشاركين فى المسيرة إنهم قاموا بالتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه «رجل المرحلة» الذى تحتاجه مصر، مشيرين إلى أن فوزه فى الانتخابات سيسمح باستكمال الإنجازات التى تشهدها البلاد؛ منذ توليه الحكم قبل ٩ سنوات.

فى الإطار نفسه، نظم معلمو التربية والتعليم بمحافظة القليوبية مسيرة حاشدة بمشاركة كل الإدارات التعليمية، رافعين علم مصر، وداعين جميع المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقوقهم الدستورية.

وأكد معلمو القليوبية أن الانتخابات فرصة للحفاظ على الاستقرار واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية التى تشهدها مصر فى كل المناطق، بعد ما تحقق فى السنوات الماضية من إنجازات غيّرت وجه الحياة فى مصر كلها، عبر تطوير الخدمات والمرافق للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، مع إطلاق المبادرات الرئاسية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

المنيا.. حشود على أنغام الأغانى الوطنية والمزمار البلدى

توجهت مسيرات حاشدة من مختلف القرى والمدن إلى مراكز الاقتراع بمحافظة المنيا، فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، أمس، ضمت الآلاف من المواطنين، إلى جانب أعضاء مجلسى النواب والشورى، وقيادات النقابات المهنية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى. ونظم حزب «مستقبل وطن» بمحافظة المنيا مسيرة حاشدة انطلقت من أمام نادى المنيا الرياضى، مرورًا بشارعى «كورنيش النيل» و«طه حسين»، قبل أن تتوقف أمام لجنة مدرسة «صفى الدين أبوشناف العسكرية الثانوية».

وضمت المسيرة نحو ١٠ آلاف مواطن، وتقدمها أعضاء مجلسى النواب والشورى، وقيادات حزب «مستقبل وطن» فى مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك على أنغام الأغانى الوطنية التى رسمت حالة من البهجة على وجوه المواطنين. وكذلك شهدت مراكز المنيا المختلفة مسيرات شعبية أخرى، بمشاركة الآلاف من المواطنين، الذين حرصوا على ترديد مجموعة من الهتافات الوطنية، وفى مقدمتها «تحيا مصر»، على أنغام المزمار البلدى.

الشرقية.. هتاف «تحيا مصر» يرج أجواء «القومية»

نظم حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الشرقية مسيرة حاشدة فى حب مصر، يتقدمها الدكتور محمد سليم، عضو مجلس الشيوخ، أمين الحزب بالمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأمناء الأمانات وأعضاء هيئة مكتب الحزب، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى. طافت المسيرة عددًا من الشوارع الرئيسية فى منطقة «القومية»، وصولًا إلى مدرسة «الشهيد أحمد وحيد»، وسط حرص المشاركين فيها على حمل أعلام مصر، وترديد هتافات كان من أبرزها «تحيا مصر».

دمياط.. آلاف فى الشوارع.. وقائدو السيارات يشاركونهم الفرحة

قاد أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» فى محافظة دمياط مسيرة حاشدة، أمس، طافت شوارع المحافظة فى البداية، ثم تحركت إلى اللجان الانتخابية.

شارك فى المسيرة الآلاف من أبناء دمياط، إلى جانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات مديرية أوقاف دمياط، وعدد من كهنة الكنائس، الذين رددوا مجموعة من الهتافات الوطنية مثل: «تحيا مصر» و«مسلم وقبطى إيد واحدة». كما حرص المشاركون فى المسيرة على حمل أعلام مصر، على أنغام الأغانى الوطنية، التى حرص المارة وقائدو السيارات على ترديدها معهم، تعبيرًا عن فرحتهم بـ«العُرس الديمقراطى».

الإسماعيلية.. احتفالات بمشاركة سياسيين ورجال دين

لم تختلف الإسماعيلية عن سابقيها فى تنظيم عدد من المسيرات فى حب مصر، واحتفالًا بالانتخابات الرئاسية، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. شارك فى هذه المسيرات، أيضًا، مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية، ورجال الدين، سواء الإسلامى أو المسيحى، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وسط أجواء من السعادة الغامرة، خاصة مع إذاعة عدد من الأغانى الوطنية فى الشوارع.

الغربية.. طنطا تتزين بتجمعات طلاب وأساتذة الجامعة

قاد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، مسيرة حاشدة فى ثالث أيام الانتخابات، ضمت عددًا من عمداء الكليات والطلاب والعاملين بالجامعة، للدعوة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية. كما نظم حزب «حماة الوطن» بمحافظة الغربية، مسيرة حاشدة بشوارع مدينة طنطا، ضمت المئات من أعضاء الحزب الذين حملوا الأعلام الوطنية، ورددوا الشعارات التى تحث المواطنين على المشاركة.

الإسكندرية.. شباب الجامعة يتجمعون تحت شعار «انزل شارك» قبل غلق التصويت

نظم عدد من شباب جامعة الإسكندرية ومجموعات «طلاب من أجل مصر»، مسيرة حاشدة تحت عنوان «انزل شارك.. كن إيجابى»، لحث أبناء المجتمع السكندرى على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية قبل غلق صناديق الاقتراع، بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وقام المشاركون برفع الأعلام الوطنية، وسط أجواء احتفالية بهذه المناسبة الوطنية، التى تعزز من الديمقراطية وترسخ ملامح الجمهورية الجديدة، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء.

كما أطلق حزب «مستقبل وطن» مسيرة حاشدة شارك بها الآلاف من المواطنين، وانتظمت حتى الوصول إلى اللجنة الانتخابية بمركز شباب سموحة للإدلاء بأصواتهم، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالإسكندرية.

ورفع المواطنون علم مصر، مرددين شعار «تحيا مصر»، ومعربين عن سعادتهم بالمشاركة فى هذا العُرس الديمقراطى غير المسبوق.

أسوان.. 5 آلاف مواطن من جميع الفئات يجوبون وسط المدينة بحضور نواب البرلمان

شهدت مدينة أسوان مسيرة جماهيرية حاشدة، تجمع فيها نحو ٥ آلاف مواطن، وانطلقت من أمام مبنى محافظة أسوان، واستمرت حتى منطقة أطلس بوسط المدينة.

ضمت المسيرة جميع أطياف المجتمع الأسوانى، بحضور عدد كبير من السيدات وكبار السن، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب، وكوادر حزب «مستقبل وطن» بالمحافظة، وعدد من المسئولين بالإدارات التعليمية والجهات التنفيذية للدولة.

وحرص المشاركون فى المسيرة على دعوة أهالى أسوان للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات، للمساهمة فى رسم مستقبل الوطن فى السنوات المقبلة.

مطروح.. مظاهرات بالسيارات وعلى الأقدام بالضبعة والعلمين والسلوم

بالأعلام والأغانى الوطنية، انطلقت مسيرات حاشدة بشوارع مدينة مرسى مطروح، أمس، تحت شعار «فى حب مصر»، فى اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

شارك فى المسيرة عدد كبير من أعضاء «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، بالإضافة إلى مسئولى مديريتى الشئون الصحية، والتربية والتعليم، وعدد من طلاب المدارس بمحافظة مطروح.

كما نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بمطروح مسيرة أخرى ضمت عددًا من المتطوعين، الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام اللجان، لمساعدة الناخبين فى التصويت وتعريفهم باللجان واستخراج أسمائهم من الكشوف الانتخابية.

وكذلك نظم حزب «حماة الوطن» مسيرة حاشدة لعدد من اللجان بمدينة مرسى مطروح، من بينها لجان زاهر جلال وأبوبكر الصديق والسيدة عائشة ووادى ماجد، وأيضًا مسيرات بالسيارات وسيرًا على الأقدام إلى اللجان الانتخابية بمراكز الضبعة والعلمين والسلوم والحمام وسيوة، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.

المنوفية.. المنايفة يطوفون شوارع الشهداء وأشمون لدعم الديمقراطية

نظم حزب «مستقبل وطن» مسيرات حاشدة بعدد من مراكز محافظة المنوفية، بمشاركة الآلاف من أهالى المحافظة، وحضور عدد من رجال الدين، من المسلمين والمسيحيين بالمحافظة.

وشهدت شوارع مدينتى الشهداء وأشمون تجمعات كبيرة من حملة الأعلام الوطنية، الذين رددوا عددًا من الشعارات حول أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، لرسم ملامح مستقبل مصر ودعم الديمقراطية.