ازدحام شديد قبل إغلاق أبواب لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية (صور)

شهدت لجنة مدرسة السلام التجريبية بمدينة زفتى، ازدحاما شديدا حتى الساعات الأخيرة بآخر أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ من رجال وسيدات وشباب.



وأكد عدد من الشباب المشارك، أن دعوات المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، جاءت في وقتها وأتت ثمارها وأنهم وجدوا أنفسهم أمام المسؤولية الوطنية حبًا وعشقًا في الوطن، فسعوا جميعًا للحضور أمام وداخل اللجان.



وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.