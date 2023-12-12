الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ببني سويف

وكيل المشيخة العامة
وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية يشارك الانتخابات الرئاسية

حرص الشيخ جابر بغدادي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية ببني سويف، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

 

وظهر الشيخ في الصور بعدما أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في اللجنة العامة بمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية التجريبية بنين بندر بني سويف.

 

وأكد بغدادي، تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات، مضيفا: “شهدنا موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن مصر القومي والمساندة التامة لشعب فلسطين وتقديم الدعم والمساعدات للشعب الصامد والدخول في مفاوضات مع الدول الكبرى من أجل الهدنة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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