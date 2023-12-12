قيادى بالوفد: مصر دولة حضارة وتاريخ وحاضر ومستقبل بأبنائها

أدلى أحمد رائف، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون تنمية الصعيد بصوته في الانتخابات الرئاسية ، الثلاثاء، مؤكدًا أن السباق الرئاسي أهم الاستحقاقات الدستورية التي يجب أن يتمسك بها المواطن باعتباره صاحب القرار، وباعتبار هذا الاستحقاق حق أصيل، وان المشاركة واجب وطني يستلزم من الجميع أدائه حفاظًا على أواصر استقرار الدولة وأمنها.

وأكد رائف في بيان اليوم، إن المشاركة الإيجابية مسؤولية الالتزام بها مُلزم للجميع، فهي مفتاح الاستقرار والحفاظ على الحقوق القانونية والدستورية، والباب نحو البناء والتنمية، وخطوة من خطوات استكمال جهود بناء الدولة المصرية الديمقراطية العصرية الحديثة القائمة على الحريات والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

أضاف مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد أن مصر تمضي في طريقها نحو بناء جمهورية جديدة، وتضع كل الأسس والمقومات الإصلاحية التشريعية والدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل هذا المشروع القومي العملاق الذي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

احتشاد الناخبين أمام اللجان الانتخابية تمسكًا بحقهم الأصيل

أشاد رائف بالمشاركة الإيجابية التي قدمها الشعب المصري على مدار أيام الاقتراع الثلاثة وحرصه على التصويت في الداخل لاستكمال المشهد الحضاري والذي بدأ من تصويت المصريين في الخارج، واحتشاد الناخبين أمام اللجان الانتخابية تمسكًا بحقهم الأصيل والعمل على تأدية واجبهم الوطني، وهو ما يعكس وعي الشعب المصري السياسي والثقافي في التمسك بحقوقه وواجباته من أجل وطنه.

وأكد أحمد رائف أن هذه المشاركة الواسعة والتي ظهرت في صورة مشرفة للجميع أمام العالم، هي أبلغ الردود على من يشككون في حالة الديمقراطية في مصر وأوضاع حقوق الإنسان، وتؤكد للجميع أن مصر دولة حضارة وتاريخ، مثمنًا دور المرأة المصرية والشباب والشيوخ وأصحاب الهمم في هذه العملية الديمقراطية، ومشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئات المعنية ورجال الشرطة والقضاء والجيش التي قدموها لتيسير الإجراءات على الناخبين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.